カマタマーレ讃岐は4日、契約期間満了に伴い、MF川西翔太(37)と2026-27シーズンの契約を更新しないことを発表した。川西は天才肌のテクニシャンで、過去にガンバ大阪、モンテディオ山形、大分トリニータ、FC岐阜、カターレ富山で活躍。2023年7月に讃岐へ期限付き移籍し、翌2024年に完全移籍となった。2024シーズンからは背番号を10に変更。昨季はJ3リーグ戦32試合に出場し、チーム1位タイの7ゴールを記録したが、今季はここ