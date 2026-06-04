讃岐の37歳“天才MF”が契約期間満了で退団へ「明日の試合、明後日の最終練習で最後お会いしましょう」
カマタマーレ讃岐は4日、契約期間満了に伴い、MF川西翔太(37)と2026-27シーズンの契約を更新しないことを発表した。
川西は天才肌のテクニシャンで、過去にガンバ大阪、モンテディオ山形、大分トリニータ、FC岐阜、カターレ富山で活躍。2023年7月に讃岐へ期限付き移籍し、翌2024年に完全移籍となった。
2024シーズンからは背番号を10に変更。昨季はJ3リーグ戦32試合に出場し、チーム1位タイの7ゴールを記録したが、今季はここまで出場がない。
讃岐の最終戦は、5日にホームで行われるJ2・J3百年構想リーグ・プレーオフラウンド第2戦のAC長野パルセイロ戦。川西はクラブ公式サイトを通じ、「4年間ありがとうございました。明日の試合、明後日の最終練習で最後お会いしましょう」とコメントした。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF川西翔太
(かわにし・しょうた)
■生年月日
1988年10月28日(37歳)
■出身地
奈良県
■身長/体重
177cm/73kg
■経歴
奈良FCジュニア-奈良FC-青森山田高-大阪体育大-G大阪-山形-G大阪-山形-大分-岐阜-大分-岐阜-大分-岐阜-富山-讃岐
■讃岐での出場歴
2023シーズン:J3 / 17 試合2得点
2024シーズン:J3 / 27試合5得点
2025シーズン:J3 / 32試合7得点・カップ戦1試合
2026特別シーズン:J2J3 / 0試合
■コメント
4年間ありがとうございました。
明日の試合、明後日の最終練習で最後お会いしましょう。
川西は天才肌のテクニシャンで、過去にガンバ大阪、モンテディオ山形、大分トリニータ、FC岐阜、カターレ富山で活躍。2023年7月に讃岐へ期限付き移籍し、翌2024年に完全移籍となった。
2024シーズンからは背番号を10に変更。昨季はJ3リーグ戦32試合に出場し、チーム1位タイの7ゴールを記録したが、今季はここまで出場がない。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF川西翔太
(かわにし・しょうた)
■生年月日
1988年10月28日(37歳)
■出身地
奈良県
■身長/体重
177cm/73kg
■経歴
奈良FCジュニア-奈良FC-青森山田高-大阪体育大-G大阪-山形-G大阪-山形-大分-岐阜-大分-岐阜-大分-岐阜-富山-讃岐
■讃岐での出場歴
2023シーズン:J3 / 17 試合2得点
2024シーズン:J3 / 27試合5得点
2025シーズン:J3 / 32試合7得点・カップ戦1試合
2026特別シーズン:J2J3 / 0試合
■コメント
4年間ありがとうございました。
明日の試合、明後日の最終練習で最後お会いしましょう。
#川西翔太 選手 契約満了のお知らせ— カマタマーレ讃岐 (@kamatama_kouhou) June 4, 2026
https://t.co/Lb4TVqmp6Y#カマタマーレ讃岐#ALLFORSANUKI
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チーム最年長、でも誰よりもサッカー小僧
技術、気合、人柄、笑顔、真顔、
川西翔太のすべてに魅せられた4年間でした
カマタマーレ讃岐でともに戦ってくれてありがとう
=====… pic.twitter.com/QHYDIxR4o1