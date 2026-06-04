#川西翔太 選手 契約満了のお知らせ



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チーム最年長、でも誰よりもサッカー小僧

技術、気合、人柄、笑顔、真顔、

川西翔太のすべてに魅せられた4年間でした

カマタマーレ讃岐でともに戦ってくれてありがとう

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