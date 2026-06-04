フリーアナウンサーの有働由美子（57）が4日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲストとして生出演。ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（51）について語った。熱狂的阪神ファンである有働は、この日も登場するやいなや、巨人ファンのナイツ・塙宣之らと野球トークに花を咲かせた。塙は「やっぱり、インタビューされているから。松井秀喜の、“その言葉”を引き出したのも有働さんですもんね