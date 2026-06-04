「池袋ウエストゲートパーク」「木更津キャッツアイ」など大ヒット作を多く生み出した脚本家の宮藤官九郎氏が、NHK2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）の脚本を手掛けることが発表された。タイトルは「ほんのモキチ」で、ヒロインは女優・河合優実（25）。宮藤氏は15年ぶりの執筆で、再び地元である東北を舞台に作品を描く。宮藤氏は13年放送の「あまちゃん」で脚本を担当。能年玲奈主演で海女を目指す少女・天野アキの成