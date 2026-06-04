【FRIDAY GOLD 2026 Summer】 7月13日発売予定 価格：1,300円 （C）講談社 【拡大画像へ】 講談社は、グラビアムック「FRIDAY GOLD 2026 Summer」を7月13日に発売する。価格は1,300円。 本書は3月から6月までに「FRIDAY」で掲載されたグラビアから、反響が大きかったものを厳選して再録したグラビアムック。ニューヒロインや人気声優など、計14名のグラビアが掲載され