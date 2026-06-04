エア・インディアは、サンフランシスコ国際空港に、インド国外初となる「The Maharaja Lounge（マハラジャラウンジ）」を、5月23日に開設した。インドの美学を取り入れたモダンなデザインが施されており、「アビエーターズバー」と名付けられたバーエリア、ビュッフェスタイルのダイニングエリア（ライブクッキングステーション・ホットビュッフェ・コールドカウンター・ドリンクステーション）を備える。またファーストクラス利用