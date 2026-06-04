『Octane』UK寄稿者による愛車レポート。今回は、ロバート・コウチャーが1955年ジャガー XK140 SE FHCをロンドン界隈で日常的に楽しむ様子をレポートする。【画像】ロンドンに佇むジャガージャガー XK140 SE FHC（写真2点）モーター・ジャーナリストというものは、農家によく似ている。私たちは、天気予報を注意深く見守り、晴れ間がのぞく数日間を見つけるという努力をしている。それでやっと、特集記事の撮影ができるからだ。ク