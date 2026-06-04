マクドナルド公式X（旧Twitter）は6月4日に投稿を更新。ハッピーセットのちいかわおもちゃが5月30日から購入券なしで購入できることを発表しました。【画像】ちいかわ購入券なし販売の告知5月30日から購入券なしで購入可能に同アカウントは「おもてなしクルーって知ってる？」とつづり、告知画像を1枚投稿。ハッピーセットの「ちいかわ」おもちゃが5月30日から購入券なしで購入できると案内しています。1グループあたり最大4個まで