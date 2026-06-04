マクドナルド公式Xは6月4日に投稿を更新。ハッピーセットのちいかわおもちゃが5月30日から購入券なしで購入できるようになったことを発表し、話題を集めています。（サムネイル画像出典：PIXTAより）

写真拡大

マクドナルド公式X（旧Twitter）は6月4日に投稿を更新。ハッピーセットのちいかわおもちゃが5月30日から購入券なしで購入できることを発表しました。

【画像】ちいかわ購入券なし販売の告知

5月30日から購入券なしで購入可能に

同アカウントは「おもてなしクルーって知ってる？」とつづり、告知画像を1枚投稿。ハッピーセットの「ちいかわ」おもちゃが5月30日から購入券なしで購入できると案内しています。1グループあたり最大4個まで購入可能で、なくなり次第終了とのことです。購入のチャンスが広がりました。

コメントでは、「モモンガがお持てなしします」「かわいい」「もちろん知ってるよ！おもてなしクルーは最高だね」「かわいすぎて無理！！」「余ってるんだな」など、さまざまな声が上がっています。

5月29日〜6月11日まで販売

ハッピーセットのちいかわ第1弾は5月15〜28日まで販売され、第2弾は5月29日〜6月11日まで販売されています。第2弾ではうさぎ、モモンガ、シーサー、古本屋がラインアップ。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:All About ニュース編集部)