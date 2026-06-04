「余ってるんだな」マクドナルド、ハッピーセット「ちいかわ」が購入券なしで買える！ なくなり次第終了
マクドナルド公式X（旧Twitter）は6月4日に投稿を更新。ハッピーセットのちいかわおもちゃが5月30日から購入券なしで購入できることを発表しました。
【画像】ちいかわ購入券なし販売の告知
コメントでは、「モモンガがお持てなしします」「かわいい」「もちろん知ってるよ！おもてなしクルーは最高だね」「かわいすぎて無理！！」「余ってるんだな」など、さまざまな声が上がっています。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】ちいかわ購入券なし販売の告知
5月30日から購入券なしで購入可能に同アカウントは「おもてなしクルーって知ってる？」とつづり、告知画像を1枚投稿。ハッピーセットの「ちいかわ」おもちゃが5月30日から購入券なしで購入できると案内しています。1グループあたり最大4個まで購入可能で、なくなり次第終了とのことです。購入のチャンスが広がりました。
5月29日〜6月11日まで販売ハッピーセットのちいかわ第1弾は5月15〜28日まで販売され、第2弾は5月29日〜6月11日まで販売されています。第2弾ではうさぎ、モモンガ、シーサー、古本屋がラインアップ。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)