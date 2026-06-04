YouTuberグループ・ばんばんざいは6月3日にX（旧Twitter）を更新。メンバーのみゆさんに彼氏ができたことを報告し、ツーショットを公開しました。【写真】みゆ＆彼氏？ のツーショット「モザイクあってもわかるイケメンだ！」ばんばんざいは「今日の動画みゆに彼氏ができました」とつづり、動画とともに写真を1枚投稿。みゆさんと彼氏のツーショットが公開されており、彼氏の顔はぼかし処理されています。突然の交際報告に、ファ