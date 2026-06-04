「彼氏ができました」人気YouTuber、“彼氏”との2ショット公開「イケメンだ！」「えええ！びっくり！」
YouTuberグループ・ばんばんざいは6月3日にX（旧Twitter）を更新。メンバーのみゆさんに彼氏ができたことを報告し、ツーショットを公開しました。
【写真】みゆ＆彼氏？ のツーショット
突然の交際報告に、ファンからは「顔ぼかしてても “勝者のオーラ”だけは隠せてないの草」「サムネ見て心臓止まるかと思った！笑」「モザイクあってもわかるイケメンだ！」「えええ！びっくり！！本当ならめちゃくちゃおめでたいニュースですね！末永くお幸せに…！」など、さまざまな反響が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】みゆ＆彼氏？ のツーショット
「モザイクあってもわかるイケメンだ！」ばんばんざいは「今日の動画 みゆに彼氏ができました」とつづり、動画とともに写真を1枚投稿。みゆさんと彼氏のツーショットが公開されており、彼氏の顔はぼかし処理されています。
実は……？YouTube動画『みゆに彼氏ができました。』では、実は彼氏ができたというドッキリだったことが明かされています。同グループメンバーのぎしさんに向けたドッキリだったようです。ぎしさんがどのような反応をするのか、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)