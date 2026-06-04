日本航空（JAL）は6月4日、オリエンタルランドとのタイアップによる特別塗装機「JAL Jubilee Express」（ボーイング737-800型機、機体記号：JA339J）の運航を開始した。東京ディズニーシーの25周年アニバーサリーイベント「Sparkling Jubilee（スパークリング・ジュビリー）」の開催を記念したもので、737型機が就航する国内線で2027年4月頃まで運航する。両社のタイアップは東京ディズニーシーが開園した2001年に始まり、特別塗装