日本航空（JAL）は6月4日、オリエンタルランドとのタイアップによる特別塗装機「JAL Jubilee Express」（ボーイング737-800型機、機体記号：JA339J）の運航を開始した。東京ディズニーシーの25周年アニバーサリーイベント「Sparkling Jubilee（スパークリング・ジュビリー）」の開催を記念したもので、737型機が就航する国内線で2027年4月頃まで運航する。

両社のタイアップは東京ディズニーシーが開園した2001年に始まり、特別塗装機は今回で7機目となる。機体はスパークリング・ジュビリーのテーマカラー「ジュビリーブルー」を基調に、東京ディズニーシーのシンボルであるアクアスフィアやプロメテウス火山に加え、特別な衣装に身を包んだディズニーの仲間たちをあしらった。デザインは左右で異なり、どちらミッキーマウスとミニーマウスを中心に、左側にはプルート、ドナルドダック、デイジーダック、チップ、デールが登場。右側にはダッフィー、シェリーメイを描いた。

機内では特別デザインのヘッドレストカバーや紙コップ（全3種類）を用意し、東京ディズニーシー25周年のテーマソング「Come Join the Jubilee」で乗客を迎える。記念品として、搭乗証明ステッカー（全3種類のうちランダムに配布）も配付する。

運航初便となった東京/羽田発熊本行きのJL625便は、11番スポットを午前8時17分に出発。ゲート前には歴代のディズニー特別機のモデルプレーンなどが展示され、搭乗時はパイロットや客室乗務員らが乗客一人ひとりに記念品のステッカーを手渡した。

4日はこのあと、熊本発東京/羽田行きのJL626便、東京/羽田発函館行きのJL587便、函館発東京/羽田行きのJL586便、東京/羽田発女満別行きのJL569便、女満別発東京/羽田行きのJL566便として運航する。5日以降のスケジュールは、運航前日からJALウェブサイトの運航状況案内で確認できる。