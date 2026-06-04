ジェットスター・ジャパンは、「スーパースターセール」を6月4日正午から8日午後4時59分まで開催する。国内8路線とアジア3路線が対象で、片道運賃は国内線4,390円から、国際線8,780円から。搭乗期間は6月14日から8月4日まで。一部路線は8月24日から31日も対象となる。設定路線とエコノミークラス「Starter」の片道最低運賃は、以下の通り。いずれも設定席数には限りがあり、一部期間は対象外となる。燃油サーチャージなし、支払手