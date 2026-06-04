オーデマ ピゲは、「ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ」の新作6モデルを発表した。37mmモデル3種と42mmモデル3種をラインアップし、鮮やかなカラーリングで夏らしいデザインに仕上げている。ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ37mmモデルロイヤル オーク オフショア クロノグラフ42mmモデル今回の新作では、37mmモデルに自社製自動巻きクロノグラフムーブメント「キャリバー6401」を初搭載。5年の開発期間を経て誕生