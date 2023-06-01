全仏オープン 大会期間：2026年5月26日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[エレン ペレス / デミ スゥース] 0 - 2 [アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第11日がフランス パリで行われ、女子ダブルス準々決勝で、第7シードのエレン ペレス / デミ スゥースと第2シードの