サイズが少し大きい靴や、歩くたびにパカパカしてしまう靴をなんとかしたいと悩んでいる人もいるのでは。できれば見た目はそのままで、手軽に調整できたらうれしいところ。そんなときに役立ちそうなアイテムを【セリア】で発見。FTN編集部レポーターのともが「足先インソール」を実際に試してみました。靴の履き心地にお悩みがある人は、ぜひチェックしてみて。 靴のつま先に入れるだけ！ 【セ