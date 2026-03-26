【セリア】の“110円インソール”を試した結果、、→ 「気持ちよく靴が履けそう」「サイズ調整にも◎」

サイズが少し大きい靴や、歩くたびにパカパカしてしまう靴をなんとかしたいと悩んでいる人もいるのでは。できれば見た目はそのままで、手軽に調整できたらうれしいところ。そんなときに役立ちそうなアイテムを【セリア】で発見。FTN編集部レポーターのともが「足先インソール」を実際に試してみました。靴の履き心地にお悩みがある人は、ぜひチェックしてみて。

靴のつま先に入れるだけ！

【セリア】「足先インソール」\110（税込）

今回ご紹介するのは、靴のつま先に入れて使用するインソール。5mm単位で4段階の調整が可能です。やわらかそうなクッション素材で、足先に負担がかかりにくいのも魅力。1足分が110円というお手頃価格なので、気軽に試せます。

かかとが抜けやすいときの対策に

「デザインはお気に入りだけど、サイズがちょっと合わない……」「ネット通販で買った靴が少し大きかった」そんな経験がある人もいるのでは。歩いているうちに靴が脱げそうになることも。少しのサイズ差でも、歩きにくさにつながるので、対策をしたいところ。そんなときにもこの足先インソールがあると便利！

つま先に入れるだけでフィット感アップ

サイズに合わせて長さを調節して、そのまま靴の中へ入れるだけ。

つま先の余白を埋めることで、かかとのフィット感がアップ。クッション性があって、長時間歩く日でも、気持ちよく靴が履けそう。足が前に滑りにくくなり、歩きやすさも感じられるかも。ぴったりのサイズ感になり、見た目もすっきり。

さまざまな靴のサイズ調整に

他の靴でもサイズに合わせて長さを調整して、つま先に入れるだけでOK。パンプスやスニーカーなど、さまざまな靴に使えます。「履いているうちに少しのびてゆるくなったかも」と感じる革靴にも、このインソールが役立ちます。靴のゆるさや歩きにくさなどのちょっとしたストレスも110円で対策できるので、ぜひ試してみて！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：永濱 なつみ

育児をきっかけに、子育てママ世代でも楽しめるオシャレな着こなしや暮らしの情報発信を目指し、ライター業務を開始。ファッション商品レビュー、子育てと福祉、住まい、暮らしにまつわる執筆に従事。2025年からFTNでも同分野の記事を制作。