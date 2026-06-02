北海道江別市の公園で2024年10月、大学生の男性・Xさん（当時20）が男女6人から集団暴行を受け、死亡した事件。その当事者である川村葉音被告（当時20）、瀧澤海裕被告（当時18）、少年B（当時16）計3人の裁判員裁判が5月25日より、札幌地裁（高杉昌希裁判長）で開かれている。【写真】川村葉音被告(21)がSNSに多数投稿していたプリクラほか、彼氏とのツーショット、主犯格の川口侑斗被告今後、公判が予定されている八木原亜麻