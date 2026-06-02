北海道江別市の公園で2024年10月、大学生の男性・Xさん（当時20）が男女6人から集団暴行を受け、死亡した事件。その当事者である川村葉音被告（当時20）、瀧澤海裕被告（当時18）、少年B（当時16）計3人の裁判員裁判が5月25日より、札幌地裁（高杉昌希裁判長）で開かれている。

【写真】川村葉音被告(21)がSNSに多数投稿していたプリクラほか、彼氏とのツーショット、主犯格の川口侑斗被告

今後、公判が予定されている八木原亜麻被告（当時20）、川口侑斗被告（当時18）、少年A（当時17）と合わせ、6人全員が強盗致死罪などで起訴されている。強盗致死罪での有罪が認定されれば、法律の規定では死刑か無期懲役（情状酌量や少年法による減軽あり）と定められている非常に重大な罪だ。

本記事では、暴行の主犯とされている川口被告の供述などとともに、Xさんが必死の思いで残した犯行時の録音データ、被告人らが撮影していた動画などから事件を明らかにしていく。

2回目公判より、Xさんの遺族も検察官席に座り傍聴した裁判。明かされた事実はあまりにも酷なものであった。傍聴したライターの普通氏がレポートする。（全3回の第2回。第1回から読む。※以下、一部ショッキングな犯行描写を含みます）

「新千歳空港で飛行機を見ていた」

5月26日の第2回公判、検察官からは暴行の主犯格と見られる川口侑斗被告の証人尋問が請求された。

証言台に立った川口被告は、スーツを着用し、短髪の黒髪。背は平均的ながらも肩幅がしっかりしており、一見すると柔道、ラグビーなどをやっているような雰囲気をまとっていた。

証言にあたり裁判官から、起立をして宣誓書を両手で持って嘘をつかない誓約をするよう指示された川口被告。すると、起立はしたものの宣誓書は持たず、顔をマイクに近付けた。

川口被告「宣誓はしません。もう少しで自分の裁判があるためです。そこで本当のことを話します。ただ、やってしまったことは本当に申し訳ないと思っています」

裁判官「あなたには免責決定がされています。この裁判で話したことは自分の裁判で不利に働きません。よって、あなたは証言、宣誓をする義務があります。場合によっては処罰の対象になりますが、それでも宣誓はしませんか」

川口被告「宣誓はしません」

裁判官もやむを得ないとして、川口被告に退廷を命じた。わずか4分程度の在廷だった。川口被告は今後、自身の裁判で何を語るのか。

証人尋問に代わって、川口被告が捜査機関に残した供述調書が証拠採用された。

同じく証拠採用されている検察官証拠、Xさんが録音したデータ、被告人らが撮影していた動画データと併せて、事件の経緯を説明していく。

事件の日の夜、川村被告、川口被告ら5名は新千歳空港で飛行機を見ていた。そのような中、札幌市内のコンビニで別れ話をしていた八木原被告とXさんの2人と、川村被告が通話を始めた。

川村被告が苛立っている様子を察した川口被告は「ハオ（川村被告）はイライラすると面倒くさい」と感じ、飛行機を楽しんでいた雰囲気を壊されたとの思いから、電話を変わった。Xさんとやり取りを始め、「そこで待ってろよ、逃げたりしたら探すからな」などと残し、被害者のもとに向かうことにする。当初は、別れ話を解決する目的であったという。

向かう手段は川村被告の軽自動車だった。定員4名を超える5名で乗り込み、無免許の川口被告が時速50km制限の道を時速140kmで運転するなどして向かった。

その車内において、川村被告は他の4人にXさんのことを「21〜22歳、ボクシングやってる」などと紹介。ただ、これは川村被告の勘違いだった。このプロフィールは、多くの男性に気を向ける八木原被告が、川村被告に恋愛相談する別の男性のうちの一人のことであった。

しかし、車内はピリつく。「殴ってくるかもと思ったら腹が立った」（川村被告）と当時の心境を供述する。川口被告は「やられたら、やるっしょ」などとも言ったという。当初はコンビニでの待ち合わせだったが、防犯カメラを警戒して札幌市内の公園へと変更する。

止まらない打撃音声

先に公園に着いたのは川村被告ら5名。遊具で遊ぶ瀧澤被告、タバコを吸う少年A、Bなどを尻目に、川口被告はXさんがボクシング経験者と思いシャドーボクシングを始める。

その後、Xさんと八木原被告が到着。川口被告には、2人が楽しく話しながら来たように見え、その様子にも腹が立ったという。その公園にも人通りがあったため、事件現場となる公園へ移動していく。その移動の際に、ボクシング経験者であることが誤解であることがわかる。しかし、それで気が鎮まることはなかった。

公園では、八木原被告、川村被告、Xさんの3人で話を始める。「ちゃんと謝ってもらってない」などとして、話は進展しない。それに痺れを切らしたか川口被告が間に入っていく。

川口被告「で、お前20歳で何してる」

Xさん「（交際解消の説明、周囲の友人について語るも聞き取り不明）」

川口被告「なんで友だちの話ばかりするんだ。お前の意見はないのか」

Xさん「僕は付き合う経験をしたくて……。大学のあいだならいいかなと思って」

この言葉のあと、突然の打撃音が法廷に響く。川口被告がXさんの腹部を蹴り、顎を殴った。その後、しばらく何回かの打撃音のみが聞こえる。Xさんは「あー」「うー」とうめき声を上げる。「いじめるのを止めてください」という悲痛な言葉も漏れる。

川口被告は「早く立て」、「20歳がなに18歳に負けてんだ、コラ」、「あー、じゃねぇ」などの声は発するが、打撃は黙々と行われる。

川村被告が「B、次！」と指示し、声では応じるB。しかし、暴行を続けるのは川口被告のみ。

しばらく他の被告人らの声は聞こえない。川口被告の唐突な攻撃に、止めるのも忘れ戸惑っているのかと思ったが、その後聞こえてきたのは「うける」（瀧澤被告）、「ヤバい、マジ笑い止まらない」（B被告）といった笑い声であった。

「デカいのキター」

その後、川口被告はXさんを土下座させ、その動画を様子に撮ろうとする。

川口被告「今すぐ土下座しろ」

Xさん「彼女にですか？」

川口被告「彼女だけじゃねぇな。ここにいる全員迷惑かかってんの」

音声だけでも数えきれないほど、謝罪と暴行の制止を訴えるXさん。もはや誰に何の謝罪を求められているかもわからない。

Xさんは途中、八木原被告に近付こうとした場面があった。川口被告が倒した後、川村被告が「ふざけんな！ 調子乗んな」と5回ほど踏みつけた。暴行は徐々に過激に、そして加わる人物が増えていった。

最初の暴行から約6分ほど続いた後、川口被告が「血ィついたべや、弁償しろ」と大声を発す。靴とズボンの裾に血がついたという。川村被告も「ウチもついたかも、金払え」と続く。

改めて謝罪をするXさん。八木原被告が「謝られたけど許してない」と発することで暴力がまた強まる。

顔面を殴打した際に、バキッという音とともに歯が折れた。「折れても、これくらいの罰受けろってことだろ」などと川村被告が追従して言葉を発する。

Xさん自らリュックをひっくり返すなどして現金を探す。2000円を差し出すと、少ないと蹴られる。周囲も「小銭は俺に頂戴」（瀧澤被告）、「クレジットカードとかないんすかね」（発話不明）、「銀行（のカード）ねぇのか」（A被告）など口々に発する。

そしてクレジットカードが見つけられてしまう。

川口被告がそのカードで買わせるべく、「〇〇1カートン、△△1カートン」とその人物を指差しながら、吸うタバコの銘柄を発していく。それに対して瀧澤被告が「デカいのキター」などと囃し立てる。Xさんは必死に「もう一度伺ってもいいでしょうか」と尋ねる。

このままXさんが買い出しに出かけたら、助けを求める機会があったはずだ。しかし、川村被告がシートが汚れるからと拒否。「ガソリン代払えー」（瀧澤被告）、「信号も守んねぇで来たんだぞ。免許もねぇんだぞ」（川口被告）と謎の威嚇をする。

最終的に川村被告と八木原被告がタバコの購入に出かけた。このころ、Xさんの録音が発覚して、被告らから停止させられた。

第3回記事では、Xさんが死に至る原因となった直前の犯行の様子と、暴行後にラーメンを食べに行くなどした被告らの事件後の行動について詳報する。

（第3回記事につづく）

◆取材・文／普通（裁判ライター）

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