パリ近郊のリナス・モンレリー。1924年に開設され、100年を超える歴史を刻んできたこの由緒あるサーキットに、フランス中から日本車が集まった。Jap'n'Car Festivalである。折しもフランスは、5月としては観測史上まれにみる記録的な熱波に覆われていた。平年を10度以上も上回る暑さが各地で記録を塗り替えるなか、来場者は照りつける日差しのもとで、目当ての一台を前に時を忘れて見入っていた。【画像】もはや一過性のブームでは