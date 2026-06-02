日本航空（JAL）は、東京/成田〜フランクフルト線で、通常の2倍のマイルを積算するダブルマイルキャンペーンを5月19日から8月31日まで実施する。JALマイレージバンク会員を対象に、東京/成田〜フランクフルト線のJL407/408便に搭乗すると、フライトマイルと同数のボーナスマイルを積算する。対象予約クラスは個人運賃のマイル積算対象全クラス。搭乗日までに事前登録が必要で、登録期間は4月2日から8月31日まで。同一便が他キャン