【映画『アンパンマン』】津田健次郎がシリーズ初参加！ アフレコ映像公開
6月26日（金）より全国公開となる映画『アンパンマン』シリーズ37作目となる待望の最新作『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』。物語の鍵を握る新キャラクター、冒険家・ニャックル役を津田健次郎が務めることが発表。アフレコ映像も公開された。
＞＞＞津田健次郎や、演じるニャックルの登場シーンをチェック１（写真4点）
1988年10月からTVアニメがスタートし、翌年の1989年3月には劇場版が初公開。昭和、平成、そして令和と3つの時代を通じて日本中に「愛と勇気」を届けてきたみんなのヒーロー、アンパンマン。今年、映画『アンパンマン』シリーズ37作目となる待望の最新作『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』が6月26日（金）より全国公開となる。
映画『アンパンマン』の最新作で物語の鍵を握る新キャラクター、冒険家・ニャックル役に抜擢された声優・俳優の津田健次郎。
「待望のアンパンマン出演」と自ら語るように、念願叶ってのシリーズ初参加への喜びを滲ませる。自身の育児を機に作品と本格的に向き合い、生みの親であるやなせたかし先生の信念や、単なる勧善懲悪にとどまらない物語の奥深さに感銘を受けるなど、並々ならぬリスペクトを寄せている。数多の現場を経験してきた名優でありながら、役づくりにおいては「当たり前のことをきちんとやる」と語り、台本の読み込みといった基本をどこまでも徹底する実直な仕事観の持ち主。レギュラー声優陣の演技にピュアに感動する謙虚な横顔と、お芝居へ捧げる誠実な情熱は、観る者の心を強く引きつける。
今回声優として参加することが決まった時の心境について、津田は「アンパンマンは当然知らない人はいない作品ですし、そこに一度も参加できていなかったので、このタイミングでアンパンマンに参加させていただけるというお話を聞いて、しかも劇場版で重要な役割を担わせていただけるというのは本当に嬉しかったですね。待望のアンパンマン出演だったので、本当に嬉しかったです」と、初参加となる喜びを爆発させた。アフレコ現場では、戸田恵子さんや中尾隆聖さんら大先輩の安定感に感動したと言い、なかでもお気に入りのキャラクターを伺うと、めげない強さを持つ「ばいきんまん」と回答。過去にイベントで中尾さんの生の声の切り替えに圧倒されたエピソードを挙げ、「『うわー！』と思って、そして会場中、大人ばっかりだったんですけど参加している人が、全員子どもになっちゃって『キャー！』ってなって、『ばいきんまん出てきた！』っていう感動がすごくて」と熱く振り返った。
自身が演じるニャックルについては、「とても落ち着いていて冷静で、冒険心にあふれていて、しっかりした大人と言いますかね。強さもありますし優しさもあるという、本当に魅力的な大人なキャラクターだなと思っております」と魅力を分析。公開を心待ちにしているファンに向けて「大人が見てもとても学ぶことの多い、なおかつ感動の大きい作品になってますし、お子さんはお子さんで、すごく楽しめる。そして楽しめるだけではなくて、ある『約束』という大きな大事なことを学べる作品になっているのではないかなと思います。何よりもとても楽しい作品になってますので、ぜひ劇場でご覧いただけますと幸いです」と熱いメッセージを寄せた。津田健次郎がニャックルの魅力をより一層引き立て、大人が見ても深く心に響く存在になっていく――。期待が高まるばかりだ。
また、今回アフレコ映像とあわせて公開された本編映像では、そびえ立つ崖際での緊迫した救出劇から、パンタンとニャックルが固い約束を交わして歩みを進めていく―。ニャックルから「虹の星が消えた後の湖に宝物がある」という話を聞いたパンタンは目を輝かせ、「僕も一緒に行ってもいい？」「途中で何があっても諦めない」と真っ直ぐな想いをぶつけます。どんな困難にも「諦めない」という強い意志とともに2人が固い約束を交わし、一歩を踏み出す、絆の始まりが描かれた胸が熱くなる本編映像を、ぜひチェックしてほしい。
（C）やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ （C）やなせたかし／アンパンマン製作委員会 2026
＞＞＞津田健次郎や、演じるニャックルの登場シーンをチェック１（写真4点）
1988年10月からTVアニメがスタートし、翌年の1989年3月には劇場版が初公開。昭和、平成、そして令和と3つの時代を通じて日本中に「愛と勇気」を届けてきたみんなのヒーロー、アンパンマン。今年、映画『アンパンマン』シリーズ37作目となる待望の最新作『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』が6月26日（金）より全国公開となる。
「待望のアンパンマン出演」と自ら語るように、念願叶ってのシリーズ初参加への喜びを滲ませる。自身の育児を機に作品と本格的に向き合い、生みの親であるやなせたかし先生の信念や、単なる勧善懲悪にとどまらない物語の奥深さに感銘を受けるなど、並々ならぬリスペクトを寄せている。数多の現場を経験してきた名優でありながら、役づくりにおいては「当たり前のことをきちんとやる」と語り、台本の読み込みといった基本をどこまでも徹底する実直な仕事観の持ち主。レギュラー声優陣の演技にピュアに感動する謙虚な横顔と、お芝居へ捧げる誠実な情熱は、観る者の心を強く引きつける。
今回声優として参加することが決まった時の心境について、津田は「アンパンマンは当然知らない人はいない作品ですし、そこに一度も参加できていなかったので、このタイミングでアンパンマンに参加させていただけるというお話を聞いて、しかも劇場版で重要な役割を担わせていただけるというのは本当に嬉しかったですね。待望のアンパンマン出演だったので、本当に嬉しかったです」と、初参加となる喜びを爆発させた。アフレコ現場では、戸田恵子さんや中尾隆聖さんら大先輩の安定感に感動したと言い、なかでもお気に入りのキャラクターを伺うと、めげない強さを持つ「ばいきんまん」と回答。過去にイベントで中尾さんの生の声の切り替えに圧倒されたエピソードを挙げ、「『うわー！』と思って、そして会場中、大人ばっかりだったんですけど参加している人が、全員子どもになっちゃって『キャー！』ってなって、『ばいきんまん出てきた！』っていう感動がすごくて」と熱く振り返った。
自身が演じるニャックルについては、「とても落ち着いていて冷静で、冒険心にあふれていて、しっかりした大人と言いますかね。強さもありますし優しさもあるという、本当に魅力的な大人なキャラクターだなと思っております」と魅力を分析。公開を心待ちにしているファンに向けて「大人が見てもとても学ぶことの多い、なおかつ感動の大きい作品になってますし、お子さんはお子さんで、すごく楽しめる。そして楽しめるだけではなくて、ある『約束』という大きな大事なことを学べる作品になっているのではないかなと思います。何よりもとても楽しい作品になってますので、ぜひ劇場でご覧いただけますと幸いです」と熱いメッセージを寄せた。津田健次郎がニャックルの魅力をより一層引き立て、大人が見ても深く心に響く存在になっていく――。期待が高まるばかりだ。
また、今回アフレコ映像とあわせて公開された本編映像では、そびえ立つ崖際での緊迫した救出劇から、パンタンとニャックルが固い約束を交わして歩みを進めていく―。ニャックルから「虹の星が消えた後の湖に宝物がある」という話を聞いたパンタンは目を輝かせ、「僕も一緒に行ってもいい？」「途中で何があっても諦めない」と真っ直ぐな想いをぶつけます。どんな困難にも「諦めない」という強い意志とともに2人が固い約束を交わし、一歩を踏み出す、絆の始まりが描かれた胸が熱くなる本編映像を、ぜひチェックしてほしい。
（C）やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ （C）やなせたかし／アンパンマン製作委員会 2026
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