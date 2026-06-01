2017年から在籍したマンチェスター・シティを退団したベルナルド・シウバ。新天地については様々な噂が流れているが、『MUNDODEPORTIVO』によると、本人はラ・リーガのバルセロナ加入を希望しているという。シウバの実力とこれまでの経験、移籍金ゼロ円で獲得できる点など、非常に魅力的な選手だが、バルセロナは未だ獲得に踏み切れずにいる。その理由は2つある。まず1つ、バルセロナは退団するロベルト・レヴァンドフスキの後釜確