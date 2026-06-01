アサヒビールは、タレントの江頭2：50さんと共同開発した「アサヒEGA BEER（アサヒ エガビアー）」を6月2日から数量限定発売する。

「アサヒEGA BEER」は“ビール好きの江頭2：50さんと本気でつくった、ビール好きのためのビール”をコンセプトに開発した。6種のホップによる豊かなコクと香り、苦みが感じられる。「スーパードライ」と同じ酵母を使用し、すっきりとしたキレのある後味を実現した。





昨年9月に新商品テスト販売サイト「アサヒ空想開発局」で数量限定発売した。好評だった味わいはそのままに、パッケージデザインを刷新した。赤・白・銀・黒色をベースに「E」「G」「A」「B」の文字をそれぞれあしらった。6缶パックには4種類のデザインをランダム（ランダム封入のため、1パックで全種類のデザインが揃わない場合があるが、中味はいずれも同一）に封入しているため、異なる組み合わせが楽しめる。今回、新たに発売する缶500mlのパッケージにのみ「ひょっこりエガちゃん」がデザインされ、缶350mlにはない楽しみ方を提案する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月2日（火）

アサヒビール＝http://www.asahibeer.co.jp