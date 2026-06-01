資料 台風6号の接近に伴い、2日の高松空港発着の空の便について、続々と欠航が決まっています。 1日午後4時半現在、日本航空では、羽田ー高松について、午前7時5分発 上りの1便を除く、上下合わせて13便の欠航を決めています。ジェットスターでは、成田ー高松の午後出発の上下2便を欠航します。 また、全日空については現在欠航の予定はありませんが、上下ともに11時半以降に出発する便は遅延や欠航