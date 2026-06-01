香港メディアの香港01は5月31日、日中関係の悪化により中国を訪れる日本人が9割減少し、観光業界から「回復は難しい」との声が上がっていると報じた。記事は、「日本の高市早苗伊首相が昨年11月に、台湾に関する発言を行って以降、日中関係が悪化し、両国の観光業にも影響が及んでいる」と言及。「日本の大手旅行会社によると、予約のキャンセルや航空便の大幅削減を受け、最近の日本人の中国渡航者数は9割減となった。中国当局も