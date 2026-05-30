●手に触れ、抱きしめることができる“生きていた証” 俳優の川栄李奈が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、31日(通常と異なり13:40〜 ※関東ローカル)に放送される「生きた証を抱きしめて〜愛するあなたとデスマスク〜」。亡くなった人の顔を型取る「デスマスク」を作る、日本でたった一人の職人に密着した作品だ。「デスマスク」という言葉に、最初は「びっ