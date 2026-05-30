「自分が死んだら…」常に考える川栄李奈、デスマスクに重ねる「生きていく人の心が少しでも穏やかに」という願い
●手に触れ、抱きしめることができる“生きていた証”
俳優の川栄李奈が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、31日(通常と異なり13:40〜 ※関東ローカル)に放送される「生きた証を抱きしめて〜愛するあなたとデスマスク〜」。亡くなった人の顔を型取る「デスマスク」を作る、日本でたった一人の職人に密着した作品だ。
「デスマスク」という言葉に、最初は「びっくりしました」と率直な反応を示した川栄。しかし、作品を通して見えてきたのは、残された人の心を支える“形ある記憶”としての意味だった。自身も「常に自分が死んだらってよく考える」と明かす川栄が、この作品から受け取ったものとは――。
『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当した川栄李奈
○新たに現れた弟子が一つのミスをきっかけに…
亡くなった人の顔を型取りし、その面影を形として残す「デスマスク」。その製作に日本でたった一人、向き合い続けている“職人”が権藤俊男さん(72)だ。
製作の依頼は、幼い子どもを失った両親や、尊敬する父を亡くした息子など、深い喪失感を抱いた家族から寄せられる。愛するあなたにそばにいてほしい…そんな、かなわぬ思いに応えるため、権藤さんは静かに顔の型取りを進めていく。
完成したデスマスクを前に、涙を流しながら笑顔を見せる家族たち。そこに存在するのは、ただの“死者の顔”ではない。手に触れ、抱きしめることができる故人の面影であり、確かに生きていた証なのだ。
その一方で、デスマスクの依頼は年間わずか10件ほど。技を受け継ごうにも、この仕事だけで生活していくことは難しく、これまで何人もの弟子が去っていった。そんな中、権藤さんのもとに新たに現れたのが、27歳の元さん。「人に寄り添う仕事がしたい」と願い弟子入りした元さんは、この仕事に引かれていく。しかし、現場での一つのミスをきっかけに気持ちが揺れ始める…。
幼くして亡くなった娘のデスマスクに触れる父親 (C)フジテレビ
○日本で唯一の“職人”に感じる覚悟
ナレーション収録を終え、「ペットの犬が亡くなった時に、その毛でぬいぐるみを作ってくれるというのは見たことがあるのですが、人の顔の型を取るというのは知らなかったです」と驚きを語る川栄。
名前だけを聞くと、どこか怖さや重さを感じる「デスマスク」。しかしそこには、別れの悲しみだけではなく、愛する人と過ごした時間を抱きしめるための役割がある。
「物としてあると、“こういうことあったよね”と思い出せるのは、亡くなった方にとってもうれしいことじゃないですか。だから、もっといろんな方に知ってほしいと思いました」と受け止めた。
この重みについて、「亡くなった方の最期の形をとるというすごく重要なお仕事なので、簡単な気持ちではできないと思います」と想像。だからこそ、弟子の元さんが悩み、立ち止まる姿にも理解を示す。
「中途半端な気持ちではできないという弟子の方の気持ちも分かります。扱っているものの大きさを自分でちゃんと感じて、ちゃんと悩むというのは、生きる上で大切なことですよね」と、悩み続ける時間そのものに意味を見いだすと同時に、「権藤さんがデスマスクを作る覚悟をすごく感じました」と再確認した。
デスマスク職人の権藤さん(右)と弟子の元さん (C)フジテレビ
●自分の葬式は「風船いっぱいでキラキラに」
「常に“自分が死んだら…”というのを、よく考えるんです」という川栄。自身が亡くなったら「私はポップにしてほしいんです。お葬式は風船でいっぱいにして、キラキラにしてほしいと、母にも伝えています」と希望を公言しているそうだ。
その理由を「残された人は悲しいけど、ずっと悲しんでいられないじゃないですか。結局、生きていく人は生きていかなきゃいけない。だから、いい思い出になるようなことを自分はしてほしいなと、すごく思います」と語る。
この考えは、デスマスクを作ることにも重なっていく。大切な人の顔を見て、一緒に過ごした時間を思い出すことで、「生きていく人の心が少しでも穏やかになったらいいなと思います」と願った。
○子どものために買い続ける“形ある記憶”
写真や動画、SNSなど、記録があふれる時代だからこそ、手で触れられるものとして残る“証”にはどんな意味があるのか。川栄自身は、大切な人の形見として持っているものがないといい、昨年、祖父を亡くした時の経験を振り返る。
「おじいちゃんがくれたものとか、そういうのが本当になかったので、その時にすごく考えたのは、“じゃあ何を残して自分は死ねるんだろう”ということでした」
そんな川栄は毎年、子どもの誕生日に自分用のアクセサリーを買い、大きくなった時にプレゼントと一緒に渡すつもりだという。「成人してから1年ずつ、誕生日プレゼントとプラスであげようと思っています」と、未来に向けてささやかな贈り物を準備しているのだそう。川栄の子どもにとっては、これが母との思い出をつなぐ“形ある記憶”になるのかもしれない。
○「“これは全部自分が決めた決断だから”と思える自分でいたい」
今年1月に所属事務所から独立して、まもなく半年になる川栄。この決断の理由について、「“これは全部自分が決めた決断だから”と思える自分でいたかったんです」と明かす。
仕事を自ら選ぶことによって、「自分の決断だからこそ、成長できるんじゃないかなと思いました」といい、「自分で自分を育てたい」と表現。デスマスク職人のもとで悩む元さんの姿に重なるように、自ら選び、悩み、寄り道しながら進むことの意味を、自身の現在地にも引き寄せていた。
●川栄李奈1995年生まれ、神奈川県出身。『とと姉ちゃん』『いだてん〜東京オリムピック噺〜』『青天を衝け』『カムカムエヴリバディ』(NHK)、『となりのナースエイド』『ダメマネ! -ダメなタレント、マネジメントします-』(日本テレビ)、『家政夫のミタゾノ』(テレビ朝日)、『フェイクマミー』(TBS)、『親愛なる僕へ殺意をこめて』(フジテレビ)といったドラマ、『地獄の花園』『変な家』『ディア・ファミリー』といった映画、舞台『千と千尋の神隠しSpirited Away』などに出演。今年夏にドラマ『笹まくら』(NHK BSプレミアム4K)、10月30日に映画『RYUJI 竜二』の公開が控える。
俳優の川栄李奈が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、31日(通常と異なり13:40〜 ※関東ローカル)に放送される「生きた証を抱きしめて〜愛するあなたとデスマスク〜」。亡くなった人の顔を型取る「デスマスク」を作る、日本でたった一人の職人に密着した作品だ。
『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当した川栄李奈
○新たに現れた弟子が一つのミスをきっかけに…
亡くなった人の顔を型取りし、その面影を形として残す「デスマスク」。その製作に日本でたった一人、向き合い続けている“職人”が権藤俊男さん(72)だ。
製作の依頼は、幼い子どもを失った両親や、尊敬する父を亡くした息子など、深い喪失感を抱いた家族から寄せられる。愛するあなたにそばにいてほしい…そんな、かなわぬ思いに応えるため、権藤さんは静かに顔の型取りを進めていく。
完成したデスマスクを前に、涙を流しながら笑顔を見せる家族たち。そこに存在するのは、ただの“死者の顔”ではない。手に触れ、抱きしめることができる故人の面影であり、確かに生きていた証なのだ。
その一方で、デスマスクの依頼は年間わずか10件ほど。技を受け継ごうにも、この仕事だけで生活していくことは難しく、これまで何人もの弟子が去っていった。そんな中、権藤さんのもとに新たに現れたのが、27歳の元さん。「人に寄り添う仕事がしたい」と願い弟子入りした元さんは、この仕事に引かれていく。しかし、現場での一つのミスをきっかけに気持ちが揺れ始める…。
幼くして亡くなった娘のデスマスクに触れる父親 (C)フジテレビ
○日本で唯一の“職人”に感じる覚悟
ナレーション収録を終え、「ペットの犬が亡くなった時に、その毛でぬいぐるみを作ってくれるというのは見たことがあるのですが、人の顔の型を取るというのは知らなかったです」と驚きを語る川栄。
名前だけを聞くと、どこか怖さや重さを感じる「デスマスク」。しかしそこには、別れの悲しみだけではなく、愛する人と過ごした時間を抱きしめるための役割がある。
「物としてあると、“こういうことあったよね”と思い出せるのは、亡くなった方にとってもうれしいことじゃないですか。だから、もっといろんな方に知ってほしいと思いました」と受け止めた。
この重みについて、「亡くなった方の最期の形をとるというすごく重要なお仕事なので、簡単な気持ちではできないと思います」と想像。だからこそ、弟子の元さんが悩み、立ち止まる姿にも理解を示す。
「中途半端な気持ちではできないという弟子の方の気持ちも分かります。扱っているものの大きさを自分でちゃんと感じて、ちゃんと悩むというのは、生きる上で大切なことですよね」と、悩み続ける時間そのものに意味を見いだすと同時に、「権藤さんがデスマスクを作る覚悟をすごく感じました」と再確認した。
デスマスク職人の権藤さん(右)と弟子の元さん (C)フジテレビ
●自分の葬式は「風船いっぱいでキラキラに」
「常に“自分が死んだら…”というのを、よく考えるんです」という川栄。自身が亡くなったら「私はポップにしてほしいんです。お葬式は風船でいっぱいにして、キラキラにしてほしいと、母にも伝えています」と希望を公言しているそうだ。
その理由を「残された人は悲しいけど、ずっと悲しんでいられないじゃないですか。結局、生きていく人は生きていかなきゃいけない。だから、いい思い出になるようなことを自分はしてほしいなと、すごく思います」と語る。
この考えは、デスマスクを作ることにも重なっていく。大切な人の顔を見て、一緒に過ごした時間を思い出すことで、「生きていく人の心が少しでも穏やかになったらいいなと思います」と願った。
○子どものために買い続ける“形ある記憶”
写真や動画、SNSなど、記録があふれる時代だからこそ、手で触れられるものとして残る“証”にはどんな意味があるのか。川栄自身は、大切な人の形見として持っているものがないといい、昨年、祖父を亡くした時の経験を振り返る。
「おじいちゃんがくれたものとか、そういうのが本当になかったので、その時にすごく考えたのは、“じゃあ何を残して自分は死ねるんだろう”ということでした」
そんな川栄は毎年、子どもの誕生日に自分用のアクセサリーを買い、大きくなった時にプレゼントと一緒に渡すつもりだという。「成人してから1年ずつ、誕生日プレゼントとプラスであげようと思っています」と、未来に向けてささやかな贈り物を準備しているのだそう。川栄の子どもにとっては、これが母との思い出をつなぐ“形ある記憶”になるのかもしれない。
○「“これは全部自分が決めた決断だから”と思える自分でいたい」
今年1月に所属事務所から独立して、まもなく半年になる川栄。この決断の理由について、「“これは全部自分が決めた決断だから”と思える自分でいたかったんです」と明かす。
仕事を自ら選ぶことによって、「自分の決断だからこそ、成長できるんじゃないかなと思いました」といい、「自分で自分を育てたい」と表現。デスマスク職人のもとで悩む元さんの姿に重なるように、自ら選び、悩み、寄り道しながら進むことの意味を、自身の現在地にも引き寄せていた。
●川栄李奈1995年生まれ、神奈川県出身。『とと姉ちゃん』『いだてん〜東京オリムピック噺〜』『青天を衝け』『カムカムエヴリバディ』(NHK)、『となりのナースエイド』『ダメマネ! -ダメなタレント、マネジメントします-』(日本テレビ)、『家政夫のミタゾノ』(テレビ朝日)、『フェイクマミー』(TBS)、『親愛なる僕へ殺意をこめて』(フジテレビ)といったドラマ、『地獄の花園』『変な家』『ディア・ファミリー』といった映画、舞台『千と千尋の神隠しSpirited Away』などに出演。今年夏にドラマ『笹まくら』(NHK BSプレミアム4K)、10月30日に映画『RYUJI 竜二』の公開が控える。