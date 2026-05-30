「自分が死んだら…」常に考える川栄李奈、デスマスクに重ねる「生きていく人の心が少しでも穏やかに」という願い

「自分が死んだら…」常に考える川栄李奈、デスマスクに重ねる「生きていく人の心が少しでも穏やかに」という願い