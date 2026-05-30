【モデルプレス＝2026/05/30】日本男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」の公式X（旧Twitter）が5月26日に更新された。女優の森カンナと夫でバスケットボール選手の馬場雄大選手の動画が公開され、反響が寄せられている。【写真】森カンナ＆アスリート夫「尊い」ハグショット◆森カンナ＆馬場雄大選手、ハグ動画公開投稿では「最高で最強な夫婦」というコメントと共に、森と馬場選手がコート上でハグをしている瞬間を公開。