森カンナ＆夫・馬場雄大選手、コート上でのハグ動画に反響相次ぐ「尊い」「2人ともカッコ良すぎる」
【モデルプレス＝2026/05/30】日本男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」の公式X（旧Twitter）が5月26日に更新された。女優の森カンナと夫でバスケットボール選手の馬場雄大選手の動画が公開され、反響が寄せられている。
【写真】森カンナ＆アスリート夫「尊い」ハグショット
投稿では「最高で最強な夫婦」というコメントと共に、森と馬場選手がコート上でハグをしている瞬間を公開。森が拳を振り上げ喜びを表現すると、馬場選手も拍手しながら笑顔を見せる仲睦まじい様子を披露した。
この投稿にファンからは「画面が豪華すぎる」「オーラハンパない」「尊い！」「理想の夫婦像です」「お2人ともカッコ良すぎる」などといった反響が寄せられている。
2人は、2021年7月1日に結婚を発表。2023年8月25日に自身のInstagramで挙式を行ったことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】森カンナ＆アスリート夫「尊い」ハグショット
◆森カンナ＆馬場雄大選手、ハグ動画公開
投稿では「最高で最強な夫婦」というコメントと共に、森と馬場選手がコート上でハグをしている瞬間を公開。森が拳を振り上げ喜びを表現すると、馬場選手も拍手しながら笑顔を見せる仲睦まじい様子を披露した。
◆森カンナ＆馬場雄大選手の動画が話題
この投稿にファンからは「画面が豪華すぎる」「オーラハンパない」「尊い！」「理想の夫婦像です」「お2人ともカッコ良すぎる」などといった反響が寄せられている。
2人は、2021年7月1日に結婚を発表。2023年8月25日に自身のInstagramで挙式を行ったことを報告した。（modelpress編集部）
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