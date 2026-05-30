【モデルプレス＝2026/05/30】俳優の杉浦太陽が5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。妻でタレントの辻希美との2ショットを公開し、話題になっている。【写真】杉浦太陽「オーラ隠せてない」辻希美との2ショット公開◆杉浦太陽、妻・辻希美との2ショット杉浦は「セイアの高校の体育祭」とつづり、長男・青空（せいあ）くんの高校の体育祭に夫婦で訪れたことを報告。「高校生は元気だったなぁ 迫力が凄かったし、青春をお裾