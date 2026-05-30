杉浦太陽「セイアの高校の体育祭」妻・辻希美との2ショット公開「オーラ隠せてない」「理想の夫婦」と反響
【モデルプレス＝2026/05/30】俳優の杉浦太陽が5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。妻でタレントの辻希美との2ショットを公開し、話題になっている。
【写真】杉浦太陽「オーラ隠せてない」辻希美との2ショット公開
杉浦は「セイアの高校の体育祭」とつづり、長男・青空（せいあ）くんの高校の体育祭に夫婦で訪れたことを報告。「高校生は元気だったなぁ 迫力が凄かったし、青春をお裾分けしてもらいました」とも記し、サングラスをかけた辻との2ショットを披露している。
この投稿には「貴重な夫婦ショット」「オーラ隠せてない」「理想の夫婦」「美男美女」「サングラス姿素敵」「ビジュ最強」などといった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】杉浦太陽「オーラ隠せてない」辻希美との2ショット公開
◆杉浦太陽、妻・辻希美との2ショット
杉浦は「セイアの高校の体育祭」とつづり、長男・青空（せいあ）くんの高校の体育祭に夫婦で訪れたことを報告。「高校生は元気だったなぁ 迫力が凄かったし、青春をお裾分けしてもらいました」とも記し、サングラスをかけた辻との2ショットを披露している。
◆杉浦太陽の投稿が話題
この投稿には「貴重な夫婦ショット」「オーラ隠せてない」「理想の夫婦」「美男美女」「サングラス姿素敵」「ビジュ最強」などといった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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