【モデルプレス＝2026/05/30】タレントの辻希美が5月30日、自身の公式ブログを更新。長男・青空（せいあ）くんの体育祭での親子3ショットを公開した。【写真】38歳5児のママタレ「身長差にびっくり」体育祭での親子3ショット公開◆辻希美、長男体育祭での3ショット公開辻は「今日はせいの高校の体育祭でしたぁ」と報告。青いTシャツ姿の長男を真ん中に、自身と夫でタレントの杉浦太陽が並んだ体育祭会場での親子3ショットを公開し