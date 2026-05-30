辻希美、長男・青空（せいあ）くんの体育祭へ 親子3ショットに「身長差にびっくり」「イケメンオーラ出てる」の声
【モデルプレス＝2026/05/30】タレントの辻希美が5月30日、自身の公式ブログを更新。長男・青空（せいあ）くんの体育祭での親子3ショットを公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「身長差にびっくり」体育祭での親子3ショット公開
辻は「今日はせいの高校の体育祭でしたぁ」と報告。青いTシャツ姿の長男を真ん中に、自身と夫でタレントの杉浦太陽が並んだ体育祭会場での親子3ショットを公開し、「天気にも恵まれ…迫力のある競技が見れて最高に楽しかったしめっちゃ青春ゃんってなりました なんか映画見てるみたいな青春だった みんな暑い中本当に頑張っていてめっちゃ素敵な体育祭でした」と感想をつづった。
また、「今日のお弁当は冷やし肉うどんと、スパム弁当 パイナップルは凍らせたやつにしました」と記し、肉やかまぼこ、卵焼きなどが乗ったうどんとスパムおにぎりに冷凍パイナップルが添えられた弁当も投稿している。
この投稿に、ファンからは「家族仲良しでほっこり」「お母さんとの身長差にびっくり」「イケメンオーラが出てる」「素敵な親子ショット」「パワーが出そうなお弁当」などの声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「身長差にびっくり」体育祭での親子3ショット公開
◆辻希美、長男体育祭での3ショット公開
辻は「今日はせいの高校の体育祭でしたぁ」と報告。青いTシャツ姿の長男を真ん中に、自身と夫でタレントの杉浦太陽が並んだ体育祭会場での親子3ショットを公開し、「天気にも恵まれ…迫力のある競技が見れて最高に楽しかったしめっちゃ青春ゃんってなりました なんか映画見てるみたいな青春だった みんな暑い中本当に頑張っていてめっちゃ素敵な体育祭でした」と感想をつづった。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「家族仲良しでほっこり」「お母さんとの身長差にびっくり」「イケメンオーラが出てる」「素敵な親子ショット」「パワーが出そうなお弁当」などの声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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