【モデルプレス＝2026/05/30】元日向坂46の影山優佳のスタッフの公式X（旧Twitter）が、5月29日に更新された。運転免許証を公開し、反響を呼んでいる。【写真】25歳元日向坂「プリクラみたい」運転免許証公開◆影山優佳、免許証公開投稿では「スーパーペーパーゴールドガール爆誕（普通車はAT車に限る）」というコメントとともに、ゴールドの運転免許証を公開。「2031年（令和13年）6月8日まで有効」と書かれた免許証には、白シャ