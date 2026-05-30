影山優佳、運転免許証公開「プリクラみたい」「美人すぎる」と反響続々
【モデルプレス＝2026/05/30】元日向坂46の影山優佳のスタッフの公式X（旧Twitter）が、5月29日に更新された。運転免許証を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳元日向坂「プリクラみたい」運転免許証公開
投稿では「スーパーペーパーゴールドガール爆誕（普通車はAT車に限る）」というコメントとともに、ゴールドの運転免許証を公開。「2031年（令和13年）6月8日まで有効」と書かれた免許証には、白シャツ姿で髪の毛を下ろしたナチュラルな姿の証明写真が貼られている。
この投稿に、ファンからは「プリクラみたい」「美人すぎる」「証明写真のクオリティを超えてる」「ビジュ最強」「ナチュラルで可愛すぎる」「ゴールドおめでとう」「免許証の写真なのに美人」「知性を感じる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳元日向坂「プリクラみたい」運転免許証公開
◆影山優佳、免許証公開
投稿では「スーパーペーパーゴールドガール爆誕（普通車はAT車に限る）」というコメントとともに、ゴールドの運転免許証を公開。「2031年（令和13年）6月8日まで有効」と書かれた免許証には、白シャツ姿で髪の毛を下ろしたナチュラルな姿の証明写真が貼られている。
◆影山優佳の免許証に反響
この投稿に、ファンからは「プリクラみたい」「美人すぎる」「証明写真のクオリティを超えてる」「ビジュ最強」「ナチュラルで可愛すぎる」「ゴールドおめでとう」「免許証の写真なのに美人」「知性を感じる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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