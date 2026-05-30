【モデルプレス＝2026/05/30】乃木坂46・4期生の金川紗耶が6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、先行カット第5弾が解禁された。【写真】24歳乃木坂メンバー、美ボディ輝くランジェリー姿◆金川紗耶、ランジェリーカット公開発売まであと1ヶ月と迫った本日5月30日、本写真集の先行カットでは初めてとなるランジェリー姿を公開。大人な色気が漂う黒のランジェリーが、彼女の抜群のプロポ