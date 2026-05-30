乃木坂46金川紗耶、ランジェリーから抜群プロポーション輝く 1st写真集先行カット第5弾公開【好きのグラデーション】
【モデルプレス＝2026/05/30】乃木坂46・4期生の金川紗耶が6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、先行カット第5弾が解禁された。
【写真】24歳乃木坂メンバー、美ボディ輝くランジェリー姿
発売まであと1ヶ月と迫った本日5月30日、本写真集の先行カットでは初めてとなるランジェリー姿を公開。大人な色気が漂う黒のランジェリーが、彼女の抜群のプロポーションを際立たせている。華やかな顔立ちとヘルシーながらふんわりとした魅力が1枚に凝縮されたカットとなっており、天真爛漫な金川のこれまで見せたことのない艶めいた表情や、ベッドに横になりカメラの先を見つめる視線が見どころだ。
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
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【写真】24歳乃木坂メンバー、美ボディ輝くランジェリー姿
◆金川紗耶、ランジェリーカット公開
発売まであと1ヶ月と迫った本日5月30日、本写真集の先行カットでは初めてとなるランジェリー姿を公開。大人な色気が漂う黒のランジェリーが、彼女の抜群のプロポーションを際立たせている。華やかな顔立ちとヘルシーながらふんわりとした魅力が1枚に凝縮されたカットとなっており、天真爛漫な金川のこれまで見せたことのない艶めいた表情や、ベッドに横になりカメラの先を見つめる視線が見どころだ。
◆金川紗耶、1st写真集「好きのグラデーション」
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
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