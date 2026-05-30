【モデルプレス＝2026/05/30】5月30日、都内にて「K-1 REVENGE」（5⽉31日＠後楽園ホール）前⽇計量会⾒が開催。「K-1 GIRLS」の美輪咲月・広瀬晏夕・瀬名ひなの・櫻木はる・白石希望・Naomi Amemiya・夏実晴香・早麻おと・犬飼るいが登場した。【写真】2026年度「K-1」ラウンドガール、圧巻の美脚披露◆「K-1 GIRLS 2026」リングデビュー4月から活動がスタートした「K-1 GIRLS2026」だが、9人が公の場に揃うの