今年は“爆美女軍団”「K-1 GIRLS 2026」9人が初集結
【モデルプレス＝2026/05/30】5月30日、都内にて「K-1 REVENGE」（5⽉31日＠後楽園ホール）前⽇計量会⾒が開催。「K-1 GIRLS」の美輪咲月・広瀬晏夕・瀬名ひなの・櫻木はる・白石希望・Naomi Amemiya・夏実晴香・早麻おと・犬飼るいが登場した。
【写真】2026年度「K-1」ラウンドガール、圧巻の美脚披露
4月から活動がスタートした「K-1 GIRLS2026」だが、9人が公の場に揃うのは今回が初めて。キャプテンを務める美輪は、「9人揃って、改めて今年は1人ひとりの個性が強いし、今年は美女系が多いなと思いました。爆美女軍団ですね。明日の大会はメンバー6人が参加するんですけど、7月の福岡大会は9人揃います。明日はすでにチケットが完売しているのですが、Abemaでも観れるので是非！」とコメントした。
なお、6月1日より、K-1 GIRLS 2026メンバーそれぞれのファンクラブがスタート。公式インスタグラム（＠k1girl_official）で詳細を発信中。
今⼤会のテーマは「REVENGE」。過去の敗北、因縁、雪辱、それぞれの想いを背負ったファイターたちが、後楽園ホールのリングで激突する。“執念のラストマン”カスペル・ムシンスキは、前戦で無念のKO負けを喫しながらも再起を決意。再び⽴ち上がり、⼰の存在を証明するためにリングへ戻ってくる。また、“新・⻘い⽬のサムライ”マハムード・サッタリも、前戦で衝撃的なKO負けを経験。⽇本を主戦場に戦い続けてきた男が、雪辱を果たすべく再起戦に挑む。そのほかにも、キャリアの分岐点を迎える実⼒者たちや、新世代ファイターたちによる⽣き残りを懸けた激闘が続々ラインナップ。これぞ因縁リベンジマッチと呼び声⾼い「レミー・パラ vs.横⼭朋哉」による“究極の復讐戦”が実現。Ｋ-1フェザー級王座決定戦で「⽯⽥⿓⼤ vs.関⼝功誠」激突、「⼤岩⿓⽮ vs.永澤サムエル聖光」群雄割拠のライト級好カード。K-1スーパー・バンタム級へのリベンジロードで「璃明武 vs KNOCK OUT 王者の⼄津陸」と激突など、勝利だけでは終われない、“REVENGE”という強い感情が交錯することで、通常の⼤会とは⼀味違う緊張感とドラマが⽣まれる⼤会となる。（modelpress編集部）
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◆「K-1 GIRLS 2026」リングデビュー
4月から活動がスタートした「K-1 GIRLS2026」だが、9人が公の場に揃うのは今回が初めて。キャプテンを務める美輪は、「9人揃って、改めて今年は1人ひとりの個性が強いし、今年は美女系が多いなと思いました。爆美女軍団ですね。明日の大会はメンバー6人が参加するんですけど、7月の福岡大会は9人揃います。明日はすでにチケットが完売しているのですが、Abemaでも観れるので是非！」とコメントした。
◆「K-1 REVENGE」
今⼤会のテーマは「REVENGE」。過去の敗北、因縁、雪辱、それぞれの想いを背負ったファイターたちが、後楽園ホールのリングで激突する。“執念のラストマン”カスペル・ムシンスキは、前戦で無念のKO負けを喫しながらも再起を決意。再び⽴ち上がり、⼰の存在を証明するためにリングへ戻ってくる。また、“新・⻘い⽬のサムライ”マハムード・サッタリも、前戦で衝撃的なKO負けを経験。⽇本を主戦場に戦い続けてきた男が、雪辱を果たすべく再起戦に挑む。そのほかにも、キャリアの分岐点を迎える実⼒者たちや、新世代ファイターたちによる⽣き残りを懸けた激闘が続々ラインナップ。これぞ因縁リベンジマッチと呼び声⾼い「レミー・パラ vs.横⼭朋哉」による“究極の復讐戦”が実現。Ｋ-1フェザー級王座決定戦で「⽯⽥⿓⼤ vs.関⼝功誠」激突、「⼤岩⿓⽮ vs.永澤サムエル聖光」群雄割拠のライト級好カード。K-1スーパー・バンタム級へのリベンジロードで「璃明武 vs KNOCK OUT 王者の⼄津陸」と激突など、勝利だけでは終われない、“REVENGE”という強い感情が交錯することで、通常の⼤会とは⼀味違う緊張感とドラマが⽣まれる⼤会となる。（modelpress編集部）
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