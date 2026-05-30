【モデルプレス＝2026/05/30】元AKB48・SDN48でタレントの大堀恵が、5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】42歳元AKB「お店レベル」長女リクエストのサンドイッチ弁当披露◆大堀恵、11歳長女のリクエスト弁当大堀は「長女のお弁当のリクエストはいつもサンドイッチ」とつづり、写真を投稿。ハムと厚焼き玉子のサンドイッチとチキンとレタスのサンドイッチ、こんにゃくゼリーなどが弁当箱い