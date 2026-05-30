元AKB48メンバー、長女リクエストのサンドイッチ弁当披露「お店レベル」「料理上手ですね」と反響
【モデルプレス＝2026/05/30】元AKB48・SDN48でタレントの大堀恵が、5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】42歳元AKB「お店レベル」長女リクエストのサンドイッチ弁当披露
大堀は「長女のお弁当のリクエストはいつもサンドイッチ」とつづり、写真を投稿。ハムと厚焼き玉子のサンドイッチとチキンとレタスのサンドイッチ、こんにゃくゼリーなどが弁当箱いっぱいに詰められたボリューミーな弁当を披露した。また大堀は「今週もお疲れ様でしたー」とメッセージを添えている。
この投稿に「これはリクエストしたくなる」「サンドイッチ美味しそう」「何回でも食べたくなりますね」「お店レベル」「料理上手ですね」「忙しい中本当に尊敬します」など反響が寄せられている。
大堀は、2013年の元日に脚本家の金沢達也氏と結婚。2014年に第1子女児を、2024年12月に第2子女児を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】42歳元AKB「お店レベル」長女リクエストのサンドイッチ弁当披露
◆大堀恵、11歳長女のリクエスト弁当
大堀は「長女のお弁当のリクエストはいつもサンドイッチ」とつづり、写真を投稿。ハムと厚焼き玉子のサンドイッチとチキンとレタスのサンドイッチ、こんにゃくゼリーなどが弁当箱いっぱいに詰められたボリューミーな弁当を披露した。また大堀は「今週もお疲れ様でしたー」とメッセージを添えている。
◆大堀恵の投稿に反響
この投稿に「これはリクエストしたくなる」「サンドイッチ美味しそう」「何回でも食べたくなりますね」「お店レベル」「料理上手ですね」「忙しい中本当に尊敬します」など反響が寄せられている。
大堀は、2013年の元日に脚本家の金沢達也氏と結婚。2014年に第1子女児を、2024年12月に第2子女児を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】