【モデルプレス＝2026/05/30】お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志が5月29日、自身のInstagramを更新。手作りのうどんを公開した。【写真】50歳人気芸人「色味が綺麗」手作りうどん公開◆田中卓志、手作りうどん公開田中は「香川ロケで買って帰ってきた、讃岐うどんで釜玉うどん作りました！おいしー！ゆで時間12分だった。ネギは冷凍です！」とコメント。白い器に入ったうどんの麺の上にかつお節、ネギ、生卵が乗った手作りの釜