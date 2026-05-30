【モデルプレス＝2026/05/30】女優の山下美月が5月29日、自身のInstagramを更新。ユニフォームに膝丈スカートを合わせたコーディネートを公開した。【写真】26歳元乃木坂圧倒的センター「膝下が長くて綺麗」膝丈スカートからスラリ美脚◆山下美月、膝丈スカートから美脚スラリ山下は、7月に上演される乃木坂46を卒業して以降初の単独主演舞台「成瀬は天下を取りにいく」の記者会見に登壇したことを報告し「楽しみで楽しみで、待ち