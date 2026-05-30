山下美月、膝丈スカートからスラリ美脚際立つ「膝下が長くて綺麗」「透明感半端ない」の声
【モデルプレス＝2026/05/30】女優の山下美月が5月29日、自身のInstagramを更新。ユニフォームに膝丈スカートを合わせたコーディネートを公開した。
【写真】26歳元乃木坂圧倒的センター「膝下が長くて綺麗」膝丈スカートからスラリ美脚
山下は、7月に上演される乃木坂46を卒業して以降初の単独主演舞台「成瀬は天下を取りにいく」の記者会見に登壇したことを報告し「楽しみで楽しみで、待ち遠しい夏！成瀬と共に駆け抜けます」と意気込みをコメント。ポスターのビジュアルと同じユニフォームに黒い膝丈スカート、黒いソックスに白いスニーカーを合わせたコーディネートでのオフショットを公開し、スラリと真っ直ぐな美しい脚が際立つ姿を見せている。
この投稿に、ファンからは「舞台楽しみ」「ユニフォームが似合ってる」「膝下が長くて綺麗」「憧れのスタイル」「透明感半端ない」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳元乃木坂圧倒的センター「膝下が長くて綺麗」膝丈スカートからスラリ美脚
◆山下美月、膝丈スカートから美脚スラリ
山下は、7月に上演される乃木坂46を卒業して以降初の単独主演舞台「成瀬は天下を取りにいく」の記者会見に登壇したことを報告し「楽しみで楽しみで、待ち遠しい夏！成瀬と共に駆け抜けます」と意気込みをコメント。ポスターのビジュアルと同じユニフォームに黒い膝丈スカート、黒いソックスに白いスニーカーを合わせたコーディネートでのオフショットを公開し、スラリと真っ直ぐな美しい脚が際立つ姿を見せている。
◆山下美月の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「舞台楽しみ」「ユニフォームが似合ってる」「膝下が長くて綺麗」「憧れのスタイル」「透明感半端ない」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】