【モデルプレス＝2026/05/30】Travis Japanの松倉海斗が5月29日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）でのショットを公開した。【写真】トラジャメンバー「プラベ感たまらない」ボム兵の被り物装着したユニバショット◆松倉海斗、弾丸でUSJへ松倉は「＃だんがんゆにば」「＃ちょいまえにともだちと」というハッシュタグと「ぼむへいまちゅ」というコメントを添え、USJでのショットを複数枚投稿。Gジャ