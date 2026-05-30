トラジャ松倉海斗、弾丸ユニバショットに反響相次ぐ「被り物のチョイス最高」「プラベ感たまらない」
【モデルプレス＝2026/05/30】Travis Japanの松倉海斗が5月29日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）でのショットを公開した。
【写真】トラジャメンバー「プラベ感たまらない」ボム兵の被り物装着したユニバショット
松倉は「＃だんがんゆにば」「＃ちょいまえにともだちと」というハッシュタグと「ぼむへいまちゅ」というコメントを添え、USJでのショットを複数枚投稿。Gジャンにブラウンのパンツを合わせたコーディネートを披露した。また、人気ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」のキャラクター・ボム兵の被り物を被り、USJの入り口で撮影したショットやハンバーガーを頬張る姿なども公開している。
この投稿に、ファンからは「ぼむへいまちゅ可愛すぎる」「被り物のチョイス最高」「プラベ感たまらない」「隠しきれないオーラ」「全力で楽しんでるのが伝わる」「私服おしゃれすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】トラジャメンバー「プラベ感たまらない」ボム兵の被り物装着したユニバショット
◆松倉海斗、弾丸でUSJへ
松倉は「＃だんがんゆにば」「＃ちょいまえにともだちと」というハッシュタグと「ぼむへいまちゅ」というコメントを添え、USJでのショットを複数枚投稿。Gジャンにブラウンのパンツを合わせたコーディネートを披露した。また、人気ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」のキャラクター・ボム兵の被り物を被り、USJの入り口で撮影したショットやハンバーガーを頬張る姿なども公開している。
◆松倉海斗の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ぼむへいまちゅ可愛すぎる」「被り物のチョイス最高」「プラベ感たまらない」「隠しきれないオーラ」「全力で楽しんでるのが伝わる」「私服おしゃれすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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