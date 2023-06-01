北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている女の裁判で、被告の女が女子高校生の態度に「イライラしていた」と述べました。

証言台に立った内田梨瑚被告（23）。

内田梨瑚被告（23）「（女子高校生の）態度にイライラしていた」

内田被告は2024年4月、北海道旭川市の神居大橋で女子高校生を全裸にしたほか、川に落とし殺害したとされていて、殺人や不同意わいせつ致死などの罪に問われています。

初公判では…

内田梨瑚被告（23）「橋から落下させていません」

これに対立する証言をしたのが、内田被告の共犯とされる小西優花受刑者です。

小西優花受刑者（21）「梨瑚さんが押した」

そして、行われた被告人質問。内田被告は、女子高校生のSNSに自分の写真が無断引用されたことなどについて、弁護側からの質問に答えました。

内田梨瑚被告（23）「親に話をさせてほしいと何度も言い、女子高校生が断っていた。何度目かで『お金を払うので許してほしい』と言ってきました」

弁護士「死ねとか落ちろは？」

内田被告「死にたいと言っているのが（女子高校生の）本心か確かめるために何回も何回も言いました」

被告人質問は来週も行われる予定です。