第93回（東京優駿／31日／GI、東京芝2400m）には、二冠を目指すロブチェン、皐月賞2着のリアライズシリウス、青葉賞勝ちのゴーイントゥスカイなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「ライヒスアドラー」を取り上げる。 ■ライヒスアドラー 中山ではどこか窮屈そうに映る一方で、広いコース替わりとなると一気に魅力が増してくる同馬